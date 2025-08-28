Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Le Royaume d'Orcsen Tome 1

Takeshi Nogami, Kyoichiro Tarumi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les plus civilisés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. A une ère de fusils et de magie, les elfes du jour du beau et paisible pays d'Elfind tentent de purger la tribu des elfes de la nuit et les massacrent un par un. Leur cheffe, Dinéluth Andariel est alors sauvée in extremis d'une mort certaine par Gustave Falkenhayn, le roi d'Orcsen, un état unifié composé de nombreuses tribus de monstres dont notamment celles des "barbares" orcs. Alors que Dinéluth est résolue à lui offrir sa vie en échange de la possibilité de se venger de ses assaillants, Gustave lui fait une autre proposition surprenante. La rencontre fatidique de ces deux personnes changera le cours de l'Histoire à tout jamais !

Par Takeshi Nogami, Kyoichiro Tarumi
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Takeshi Nogami, Kyoichiro Tarumi

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Royaume d'Orcsen Tome 1 par Takeshi Nogami, Kyoichiro Tarumi

Commenter ce livre

 

Le Royaume d'Orcsen Tome 1

Takeshi Nogami, Kyoichiro Tarumi

Paru le 28/08/2025

174 pages

Editions Komikku

7,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372879071
9782372879071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.