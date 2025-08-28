Le Royaume d'Orcsen Tome 1

Les plus civilisés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. A une ère de fusils et de magie, les elfes du jour du beau et paisible pays d'Elfind tentent de purger la tribu des elfes de la nuit et les massacrent un par un. Leur cheffe, Dinéluth Andariel est alors sauvée in extremis d'une mort certaine par Gustave Falkenhayn, le roi d'Orcsen, un état unifié composé de nombreuses tribus de monstres dont notamment celles des "barbares" orcs. Alors que Dinéluth est résolue à lui offrir sa vie en échange de la possibilité de se venger de ses assaillants, Gustave lui fait une autre proposition surprenante. La rencontre fatidique de ces deux personnes changera le cours de l'Histoire à tout jamais !