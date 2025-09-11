Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Petites morts à péage

Martine Roffinella

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Quand j'ai vu arriver ce type au péage d'A., je lui ai tout de suite trouvé une tête d'anus ", commente l'un des protagonistes de ce corrosif recueil de nouvelles, qui se déroulent toutes - en un point de chute pour le moins désopilant - au péage de la bonne ville d'A. Un ensemble d'hommes à peine caricaturés viennent en quelque sorte y mesurer leur puissance sexuelle, puisque tout continue de se jouer en dessous de la ceinture et se résume à : " Mon popaul qui se raidit, c'est parole d'Evangile. " Sauf que pour chacun de ces hommes pétris [sic] de certitudes, tout se met subtilement à dérailler, un peu comme si le péage d'A. incarnait le moment de régler l'addition de leur suffisance prédatrice.

Par Martine Roffinella
Chez Tinbad

|

Auteur

Martine Roffinella

Editeur

Tinbad

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites morts à péage par Martine Roffinella

Commenter ce livre

 

Petites morts à péage

Martine Roffinella

Paru le 11/09/2025

92 pages

Tinbad

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096415779
9791096415779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.