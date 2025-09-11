Petites morts à péage

" Quand j'ai vu arriver ce type au péage d'A., je lui ai tout de suite trouvé une tête d'anus ", commente l'un des protagonistes de ce corrosif recueil de nouvelles, qui se déroulent toutes - en un point de chute pour le moins désopilant - au péage de la bonne ville d'A. Un ensemble d'hommes à peine caricaturés viennent en quelque sorte y mesurer leur puissance sexuelle, puisque tout continue de se jouer en dessous de la ceinture et se résume à : " Mon popaul qui se raidit, c'est parole d'Evangile. " Sauf que pour chacun de ces hommes pétris [sic] de certitudes, tout se met subtilement à dérailler, un peu comme si le péage d'A. incarnait le moment de régler l'addition de leur suffisance prédatrice.