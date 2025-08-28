Un curé en mêlée

Le père Adrien prend, le coeur gonflé d'espérance, son premier poste de curé dans la petite paroisse de Savigny. Mais, en quelques mois, il déchante : ses initiatives pastorales tombent à l'eau, la secrétaire paroissiale lui joue des coups pendables et personne n'écoute plus ses sermons. Adrien commence à fuir ses paroissiens, ses responsabilités... et son propre coeur d'homme. Il reçoit alors une mystérieuse invitation à un rendezvous nocturne au milieu de nulle part... où l'attendent ballon ovale, bain de boue et virile fraternité ! Commence alors une double vie haute en couleurs pour le prêtre rugbyman qui, par la force des choses, tait ses activités sportives à la paroisse comme sa véritable identité au club... Ce roman psychologique tout en finesse, porté par un humour subtil, se lit le sourire aux lèvres et la joie au coeur. On le finit avec deux envies : remercier le curé de sa paroisse... et se mettre au rugby !