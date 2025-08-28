Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Un curé en mêlée

Aymeric Jeanson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le père Adrien prend, le coeur gonflé d'espérance, son premier poste de curé dans la petite paroisse de Savigny. Mais, en quelques mois, il déchante : ses initiatives pastorales tombent à l'eau, la secrétaire paroissiale lui joue des coups pendables et personne n'écoute plus ses sermons. Adrien commence à fuir ses paroissiens, ses responsabilités... et son propre coeur d'homme. Il reçoit alors une mystérieuse invitation à un rendezvous nocturne au milieu de nulle part... où l'attendent ballon ovale, bain de boue et virile fraternité ! Commence alors une double vie haute en couleurs pour le prêtre rugbyman qui, par la force des choses, tait ses activités sportives à la paroisse comme sa véritable identité au club... Ce roman psychologique tout en finesse, porté par un humour subtil, se lit le sourire aux lèvres et la joie au coeur. On le finit avec deux envies : remercier le curé de sa paroisse... et se mettre au rugby !

Par Aymeric Jeanson
Chez Quasar Editions

|

Auteur

Aymeric Jeanson

Editeur

Quasar Editions

Genre

Vie religieuse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un curé en mêlée par Aymeric Jeanson

Commenter ce livre

 

Un curé en mêlée

Aymeric Jeanson

Paru le 28/08/2025

250 pages

Quasar Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369691082
9782369691082
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.