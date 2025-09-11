Inscription
#Essais

Entre l'atelier et le lecteur

Malcolm Walsby

ActuaLitté
L'impression et la lecture des livres de la Renaissance sont déjà bien connues. Mais ce qui se passait entre le moment où l'encre séchait sur les feuilles dans l'atelier de l'imprimeur et celui où un lecteur prenait en main un volume n'a pas fait l'objet d'études approfondies. Pourtant, ce mouvement de l'atelier au lecteur était une étape cruciale dans la vie de toute édition. C'est précisément ce commerce qui nous permet de comprendre l'impact de l'imprimerie dans la France de la Renaissance. La distribution locale, nationale et internationale ainsi que les modalités de vente des imprimés sont fondamentales pour expliquer l'accès au livre. A partir de sources archivistiques inconnues éparpillées à travers la France et à l'étranger, et de l'analyse de dizaines de milliers d'exemplaires de livres des XVe et XVIe siècles préservés dans de nombreuses bibliothèques européennes, cette étude propose une approche radicalement nouvelle du premier siècle et demi de la circulation et de la vente des livres imprimés en France. Elle est le résultat de plus de vingt ans de recherches dans le domaine.

Par Malcolm Walsby
Chez PU Rennes

|

Auteur

Malcolm Walsby

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire littéraire

Entre l'atelier et le lecteur

Malcolm Walsby

Paru le 11/09/2025

PU Rennes

25,00 €

ActuaLitté
9791041300099
