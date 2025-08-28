Inscription
Vivian Maier

Paulina Spucches

New York, 1953. Joanna et Lawrence Ward engagent une nouvelle nourrice pour leur fille Gwen. Très secrète, un peu étrange et parfois sévère, Vivian Maier trouve pourtant les faveurs de la petite fille qui la suit dans ses pérégrinations urbaines et l'observe capturer le monde qui l'entoure à travers l'objectif de son Rolleiflex. A mi-chemin entre fiction et biographie, Paulina Spucches nous entraîne de Brooklyn au Champsaur, imaginant le contexte que pourrait renfermer chaque cliché de Vivian Maier, génie de la photographie de rue.

Par Paulina Spucches
Chez Steinkis

Paulina Spucches

Steinkis

Indépendants

Vivian Maier

Paulina Spucches

Paru le 28/08/2025

Steinkis

22,00 €

9782368469255
