#Roman francophone

Semmelweis

Isabelle Bauthian, Eva Rossetti

ActuaLitté
XIXe siècle. Dans la plus grande clinique de Vienne, Semmelweis constate que les femmes sont de plus en plus nombreuses à mourir des suites de leur accouchement. Alors qu'il se heurte à l'entêtement et au conservatisme de ses supérieurs, le jeune médecin, déterminé, se lance dans une enquête afin de découvrir les causes d'un mal considéré par ses pairs comme une fatalité. Face à l'hostilité grandissante, Semmelweis se dressera, seul, afin d'établir ce qui deviendra les premiers principes de l'asepsie.

Par Isabelle Bauthian, Eva Rossetti
Chez Steinkis

|

Auteur

Isabelle Bauthian, Eva Rossetti

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

Semmelweis

Isabelle Bauthian

Paru le 28/08/2025

Steinkis

22,50 €

9782368467718
