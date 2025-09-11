Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Projets Territoriaux de Santé Mentale‌

En santé mentale (psm) Pratiques, PSM

ActuaLitté
Ce numéro de notre revue Pratiques en santé mentale est cette fois consacré à un dispositif particulièrement novateur institué par la " loi de modernisation de notre système de santé " de janvier 2016 : il s'agit des projets territoriaux de santé mentale, désormais appelés par tous PTSM, Projets Territoriaux de Santé Mentale, (tant il est vrai qu'il existe une profusion de sigles dans le champ du sanitaire et des affaires sociales). Le PTSM, dixit le législateur, vise à " l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture ". La notion de parcours de santé et de vie est autrement plus large que le parcours de soins. Cela traduit clairement que si les soins psychiatriques font partie intégrante des parcours, ils sont à l'évidence incontournables, ces soins s'intègrent dans un ensemble diversifié d'étayages : prévention, diagnostics précoces, accompagnements sociaux et médicosociaux, favorisant une vie optimale pour " les patients " devenus " usagers voyageurs " sur des itinéraires décloisonnés orientés rétablissement. A l'heure de la reconnaissance de la santé mentale comme grande cause nationale ces projets territoriaux sont incontournables pour conforter une politique de santé mentale globale, à la fois transversale, décloisonnée et participative.

Par En santé mentale (psm) Pratiques, PSM
Chez Champ social Editions

|

Auteur

En santé mentale (psm) Pratiques, PSM

Editeur

Champ social Editions

Genre

Revues de psychologie

Retrouver tous les articles sur Projets Territoriaux de Santé Mentale‌ par En santé mentale (psm) Pratiques, PSM

Commenter ce livre

 

Projets Territoriaux de Santé Mentale‌

En santé mentale (psm) Pratiques, PSM

Paru le 11/09/2025

70 pages

Champ social Editions

14,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609451
9791034609451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

