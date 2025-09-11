Ce numéro de notre revue Pratiques en santé mentale est cette fois consacré à un dispositif particulièrement novateur institué par la " loi de modernisation de notre système de santé " de janvier 2016 : il s'agit des projets territoriaux de santé mentale, désormais appelés par tous PTSM, Projets Territoriaux de Santé Mentale, (tant il est vrai qu'il existe une profusion de sigles dans le champ du sanitaire et des affaires sociales). Le PTSM, dixit le législateur, vise à " l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture ". La notion de parcours de santé et de vie est autrement plus large que le parcours de soins. Cela traduit clairement que si les soins psychiatriques font partie intégrante des parcours, ils sont à l'évidence incontournables, ces soins s'intègrent dans un ensemble diversifié d'étayages : prévention, diagnostics précoces, accompagnements sociaux et médicosociaux, favorisant une vie optimale pour " les patients " devenus " usagers voyageurs " sur des itinéraires décloisonnés orientés rétablissement. A l'heure de la reconnaissance de la santé mentale comme grande cause nationale ces projets territoriaux sont incontournables pour conforter une politique de santé mentale globale, à la fois transversale, décloisonnée et participative.