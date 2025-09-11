Inscription
L’almanach de la santé naturelle

Philippe Chavanne, Anne Portier

Dans cet almanach dédié à la santé naturelle, retrouvez jour après jour toutes les astuces pour une année en pleine forme : - Pour chaque mois, les événements à ne pas manquer ; - Une page par jour, avec tous les conseils des médecines douces, les réflexes santé et cures du moment, les plantes qui soignent, les produits de saison et les recettes pour les préparer, les signes du zodiaque, les conseils jardinage, des proverbes et citations inspirantes... ; - Des focus sur les grandes figures ou disciplines de la santé naturelle. Anne Portier s'oriente, après dix ans de pratique infirmière, vers la naturopathie. Avec d'autres thérapeutes (ostéopathes, homéopathes, psychologues...), elle est à l'origine du Dispensaire de soins naturels en France (Crest, Drôme). Elle a enseigné la naturopathie dans différentes écoles et a publié plusieurs livres sur les soins naturels. Rodolphe Bacquet est l'auteur de la " Lettre Alternatif Bien-Etre ", ainsi que le directeur de trois publications phares de la santé naturelle : Alternatif Bien-Etre, Secrets de nutrition et Le Bon Choix Santé. Vous pouvez découvrir son travail sur le site www. alternatif-bien-etre. com Philippe Chavanne, défenseur de la vie au naturel, est l'auteur de plusieurs livres parus aux éditions Leduc dont J'identifie les arbres, c'est malin, et Je reconnais les plantes sauvages, c'est malin.

Philippe Chavanne, Anne Portier
Leduc.s éditions

|

Auteur

Philippe Chavanne, Anne Portier

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Calendriers adulte

L’almanach de la santé naturelle

Philippe Chavanne, Anne Portier

Paru le 18/09/2025

408 pages

Leduc.s éditions

24,90 €

9791028534431
