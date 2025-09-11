Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La Franc-maçonnerie et le divin

Paul Naudon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la franc-maçonnerie n'était pas aussi éloignée du divin ? Dans La Franc-maçonnerie et le divin , Paul Naudon explore les liens profonds et complexes entre la tradition maçonnique et la dimension spirituelle. Il nous entraîne au coeur d'une quête initiatique souvent méconnue. Loin des clichés d'une franc-maçonnerie exclusivement rationaliste ou antireligieuse, il révèle une tradition empreinte de sacré, riche de symboles, de rituels et de références à la transcendance. A travers une analyse érudite mais accessible, l'auteur explore la figure du Grand Architecte de l'Univers, les influences bibliques, hermétiques et ésotériques qui nourrissent la pensée maçonnique et le rôle fondamental de la spiritualité dans le chemin initiatique. Il montre comment ses rituels, ses mythes fondateurs et ses outils symboliques sont autant de supports d'une élévation intérieure vers le divin. Ce livre interroge avec finesse les rapports entre foi, mystère et liberté de conscience, et montre que le divin, loin d'être absent, est au coeur de la démarche maçonnique, non comme une vérité imposée, mais comme une présence à découvrir. Un ouvrage essentiel pour quiconque souhaite comprendre la dimension spirituelle et métaphysique de la franc-maçonnerie, et plus largement la place du divin dans les grandes traditions initiatiques.

Par Paul Naudon
Chez Dervy

|

Auteur

Paul Naudon

Editeur

Dervy

Genre

Franc-maçonnerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Franc-maçonnerie et le divin par Paul Naudon

Commenter ce livre

 

La Franc-maçonnerie et le divin

Paul Naudon

Paru le 18/09/2025

176 pages

Dervy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791024218496
9791024218496
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.