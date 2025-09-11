Et si la franc-maçonnerie n'était pas aussi éloignée du divin ? Dans La Franc-maçonnerie et le divin , Paul Naudon explore les liens profonds et complexes entre la tradition maçonnique et la dimension spirituelle. Il nous entraîne au coeur d'une quête initiatique souvent méconnue. Loin des clichés d'une franc-maçonnerie exclusivement rationaliste ou antireligieuse, il révèle une tradition empreinte de sacré, riche de symboles, de rituels et de références à la transcendance. A travers une analyse érudite mais accessible, l'auteur explore la figure du Grand Architecte de l'Univers, les influences bibliques, hermétiques et ésotériques qui nourrissent la pensée maçonnique et le rôle fondamental de la spiritualité dans le chemin initiatique. Il montre comment ses rituels, ses mythes fondateurs et ses outils symboliques sont autant de supports d'une élévation intérieure vers le divin. Ce livre interroge avec finesse les rapports entre foi, mystère et liberté de conscience, et montre que le divin, loin d'être absent, est au coeur de la démarche maçonnique, non comme une vérité imposée, mais comme une présence à découvrir. Un ouvrage essentiel pour quiconque souhaite comprendre la dimension spirituelle et métaphysique de la franc-maçonnerie, et plus largement la place du divin dans les grandes traditions initiatiques.