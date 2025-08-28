Pourquoi n'ai-je plus de désir alors que je l'aime toujours ?? Pourquoi le désir s'épuise-t-il ?? Quelles sont les conséquences pour notre couple ? Comment se retrouver ? Perçue comme indispensable à l'équilibre du couple, la sexualité y occupe pourtant une place mal estimée. Les couples qui pratiquent des activités sexuelles sans désir réciproque, "? pour faire plaisir ou pour rassurer ? ", finissent paradoxalement par malmener leur lien. Le désir s'épuise et l'expression de la tendresse s'amenuise. Une distance émotionnelle se forme en semant le doute sur la stabilité du couple. Ce processus de désengagement intime se nomme le burn-out sexuel. Ce livre fait le point sur les attentes psychologiques, relationnelles, culturelles et sociales qui pèsent sur la sexualité des couples. A partir de témoignages et d'une analyse systémique de l'intimité des couples, la sexualité peut être redéfinie comme le fruit d'une relation réinvestie et non plus comme une ressource acquise et inépuisable. Libérés des contraintes du désir à tout prix, les couples peuvent retisser un lien apaisé et à nouveau propice aux plaisirs d'être ensemble.