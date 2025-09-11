""L'Europe, c'est la paix". Les femmes et les hommes de ma génération ont souvent répété ce slogan. Aujourd'hui, la guerre est au coeur de notre continent et menace les frontières de l'Union européenne. Comment en est-on arrivé là ? " Nous traversons un moment inédit. Alors que l'on annonçait la victoire des démocraties et la mondialisation heureuse, la scène internationale connaît depuis trois décennies de profonds bouleversements. Aujourd'hui, la Russie de Poutine dresse l'acte de décès du libéralisme et s'en prend à l'Occident. Trump sape la confiance entre les Etats-Unis et l'Europe. Le multilatéralisme est en panne, le protectionnisme et le nationalisme font leur retour. Les repères qui faisaient la cohésion et le sens de nos sociétés s'effacent. L'heure du choix est venue, alors que nous sommes confrontés à de formidables défis collectifs, démographiques, environnementaux, migratoires, numériques, etc. Refusant de céder au déclinisme, Alain Juppé nous invite, Français et Européens, à choisir entre la vassalité et l'indépendance.