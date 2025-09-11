Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'heure du choix

Alain Juppé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
""L'Europe, c'est la paix". Les femmes et les hommes de ma génération ont souvent répété ce slogan. Aujourd'hui, la guerre est au coeur de notre continent et menace les frontières de l'Union européenne. Comment en est-on arrivé là ? " Nous traversons un moment inédit. Alors que l'on annonçait la victoire des démocraties et la mondialisation heureuse, la scène internationale connaît depuis trois décennies de profonds bouleversements. Aujourd'hui, la Russie de Poutine dresse l'acte de décès du libéralisme et s'en prend à l'Occident. Trump sape la confiance entre les Etats-Unis et l'Europe. Le multilatéralisme est en panne, le protectionnisme et le nationalisme font leur retour. Les repères qui faisaient la cohésion et le sens de nos sociétés s'effacent. L'heure du choix est venue, alors que nous sommes confrontés à de formidables défis collectifs, démographiques, environnementaux, migratoires, numériques, etc. Refusant de céder au déclinisme, Alain Juppé nous invite, Français et Européens, à choisir entre la vassalité et l'indépendance.

Par Alain Juppé
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Alain Juppé

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Actualité politique internatio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'heure du choix par Alain Juppé

Commenter ce livre

 

L'heure du choix

Alain Juppé

Paru le 11/09/2025

192 pages

Editions Tallandier

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021066489
9791021066489
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.