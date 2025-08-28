L’interculturalité pensée par les ambassadeurs

Quels sont les enjeux sociétaux de l'interculturalité ? Comment appréhender une " identité culturelle " tout en évitant les pièges des stéréotypes ? Le plurilinguisme et les compétences interculturelles sont-ils les leviers incontournables d'une réussite professionnelle ? Autant de questions que cet ouvrage collectif explore, sous la plume croisée d'ambassadeurs, d'enseignants-chercheurs et de praticiens de terrain. Issus des actes d'un colloque organisé en mai 2024 par la Fédération Européenne des Ecoles, les rédacteurs entendent montrer comment et pourquoi l'interculturalité peut transformer durablement et profondément nos sociétés. Faire apparaître que l'interculturalité est une source d'inclusion et un pilier essentiel de la paix dans le monde constitue la tâche ultime que s'assignent les auteurs de l'étude.