Filles en conflits

Filles en con ? its Consentement et vocations religieuses France-Espagne, XIXe siècle Au XIXe siècle la vie religieuse féminine connaît un essor spectaculaire et les entrées en religion des femmes se multiplient. Les vocations forcées, massives à l'époque moderne, restent un thème populaire dans la littérature. Pourtant, les jeunes femmes sont alors davantage confrontées à l'opposition de leurs parents devant leur projet de vie religieuse. Comment choisit-on son état - religieux, matrimonial ou de célibataire laïque - quand on est une jeune femme française ou espagnole au XIXe siècle ? Quel poids les membres de la famille ont-ils dans cette décision ? Souvent motivée par l'incompatibilité entre les stratégies familiales et la carrière religieuse des lles, l'opposition des parents donne à voir le fonctionnement quotidien des économies domestiques, ainsi que les enjeux affectifs au coeur des parentés. A travers des thèmes tels que le consentement, l'inceste, le travail domestique des femmes, la dépendance des personnes âgées, l'autonomie des adolescentes, ou encore la place du religieux dans l'espace public, les conits autour des entrées en religion des jeunes lles apparaissent comme un puissant observatoire pour étudier la condition féminine dans deux pays au coeur de l'Europe catholique.