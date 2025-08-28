Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Filles en conflits

Inès Anrich

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Filles en con ? its Consentement et vocations religieuses France-Espagne, XIXe siècle Au XIXe siècle la vie religieuse féminine connaît un essor spectaculaire et les entrées en religion des femmes se multiplient. Les vocations forcées, massives à l'époque moderne, restent un thème populaire dans la littérature. Pourtant, les jeunes femmes sont alors davantage confrontées à l'opposition de leurs parents devant leur projet de vie religieuse. Comment choisit-on son état - religieux, matrimonial ou de célibataire laïque - quand on est une jeune femme française ou espagnole au XIXe siècle ? Quel poids les membres de la famille ont-ils dans cette décision ? Souvent motivée par l'incompatibilité entre les stratégies familiales et la carrière religieuse des lles, l'opposition des parents donne à voir le fonctionnement quotidien des économies domestiques, ainsi que les enjeux affectifs au coeur des parentés. A travers des thèmes tels que le consentement, l'inceste, le travail domestique des femmes, la dépendance des personnes âgées, l'autonomie des adolescentes, ou encore la place du religieux dans l'espace public, les conits autour des entrées en religion des jeunes lles apparaissent comme un puissant observatoire pour étudier la condition féminine dans deux pays au coeur de l'Europe catholique.

Par Inès Anrich
Chez CNRS

|

Auteur

Inès Anrich

Editeur

CNRS

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Filles en conflits par Inès Anrich

Commenter ce livre

 

Filles en conflits

Inès Anrich

Paru le 28/08/2025

320 pages

CNRS

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271151858
9782271151858
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.