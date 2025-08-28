Inscription
Marché du livre : 2024, année difficile
Le règen de l'Empire

Julien Bétan, Alexander Freed

Un livre compagnon de la série Andor disponible sur Disney + ! D'un simple discours et sous une pluie d'applaudissements, le Chancelier Palpatine a brutalement mis fin à l'ère de la République. A sa place s'est élevé l'Empire Galactique. Dans toute la galaxie, les gens se sont réjouis et ont célébré la fin de la guerre - ainsi que la promesse de meilleurs lendemains. Mais ces derniers ne sont jamais venus et la galaxie a basculé dans la cruauté et la peur, sous le joug de l'Empereur. Durant cette terrifiante première année de tyrannie, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa font face à une obscurité croissante. Un jour, ils seront tous les trois des architectes de l'Alliance Rebelle. Cependant, chacun d'entre eux devra d'abord trouver son rôle et sa voie dans une galaxie en mutation, tout en dissimulant ses secrets, ses peurs et ses espoirs pour un avenir qui, sans leur intervention, ne verra peut-être jamais le jour.

Par Julien Bétan, Alexander Freed
Chez Pocket

|

Auteur

Julien Bétan, Alexander Freed

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

Le règen de l'Empire

Alexander Freed trad. Julien Bétan

Paru le 28/08/2025

672 pages

Pocket

12,90 €

9782266351591
