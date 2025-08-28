Le masque de la peur

Un livre compagnon de la série Andor disponible sur Disney + ! D'un simple discours et sous une pluie d'applaudissements, le Chancelier Palpatine a brutalement mis fin à l'ère de la République. A sa place s'est élevé l'Empire Galactique. Dans toute la galaxie, les gens se sont réjouis et ont célébré la fin de la guerre - ainsi que la promesse de meilleurs lendemains. Mais ces derniers ne sont jamais venus et la galaxie a basculé dans la cruauté et la peur, sous le joug de l'Empereur. Durant cette terrifiante première année de tyrannie, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa font face à une obscurité croissante. Un jour, ils seront tous les trois des architectes de l'Alliance Rebelle. Cependant, chacun d'entre eux devra d'abord trouver son rôle et sa voie dans une galaxie en mutation, tout en dissimulant ses secrets, ses peurs et ses espoirs pour un avenir qui, sans leur intervention, ne verra peut-être jamais le jour.