Homo Cretinus

Olivier Postel-Vinay

ActuaLitté
Oliver Postel-Vinay nous confronte à un mal insidieux qui ronge toutes les couches de la société : la bêtise. Notion encore plus floue que l'intelligence, la bêtise est insaisissable mais omniprésente, protéiforme mais immédiatement reconnue - chez les autres s'entend ! Ses manifestations en sont si nombreuses qu'elles forment une véritable ménagerie : la bêtise bête, qu'augmente la société numérique, est poreuse aux fake news du complotisme et corrompt le sens critique de l'individu. La bêtise collective se laisse piéger par les nombreux mirages idéologiques autant que de concepts construits sur du sable. La " bêtise intelligente ", telle que la qualifie Robert Musil, se moque quant à elle du QI. C'est que l'instinct de troupeau gangrène aussi le cerveau des élites et des experts en tout genre, adeptes du " Je sais donc je suis ". Pour tous et toutes donc, une constante : la clôture de l'esprit, épinglée par le philosophe V. Jankélévitch : " La bêtise, c'est de s'en tenir là, peu importe où. " " Un nécessaire d'hygiène intellectuelle. " Le Point " Un acte de résistance, savant et drôle à la fois. " Le Nouvel économiste

Par Olivier Postel-Vinay
Chez Pocket

|

Auteur

Olivier Postel-Vinay

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie

Homo Cretinus

Olivier Postel-Vinay

Paru le 28/08/2025

256 pages

Pocket

10,30 €

9782266350884
