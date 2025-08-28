Inscription
#Roman francophone

Un jardin pour royaume

Gwenaële Robert

ActuaLitté
" Il en va de mon pays comme de l'enfance : quand on en passe la frontière c'est pour toujours. " Un jardin pour royaume explore le thème universel de la fin de l'enfance et la fragilité des utopies familiales. Au départ de sa dernière fille, la narratrice revient dans le Pays de Valois, au château d'Ermenonville. C'est là, à la lisière du parc où Rousseau vécut ses derniers jours, que ses parents ont choisi de s'installer dans les années 1980 pour élever leurs enfants à l'écart de l'effervescence du siècle, au plus près de la nature. Mais peut-on vraiment échapper à la course du monde ? Pendant dix jours, elle va arpenter les vestiges de cette utopie et se laisser submerger par le temps de l'enfance. Non pas pour s'en imposer le deuil, mais pour lui redonner sa vraie place.

Par Gwenaële Robert
Chez Pocket

|

Auteur

Gwenaële Robert

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Un jardin pour royaume

Gwenaële Robert

Paru le 28/08/2025

176 pages

Pocket

8,10 €

ActuaLitté
9782266347457
© Notice établie par ORB
