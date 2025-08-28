Inscription
Physiquement

Sasha Georges

ActuaLitté
D. , la vingtaine, vit une jeunesse bretonne sans éclat mais tranquille, non loin de sa mère Cécile, une institutrice que la honte pousse à éviter le supermarché employant son fils, et de sa jeune soeur Lala, lycéenne flamboyante. D'où vient, pourtant, cette violence en lui ? Incapable de donner du sens à certains de ses actes passés et présents, D. choisit d'abandonner du jour au lendemain sa maison, son travail et son chien, pour fuir vers Paris, où l'accueille une amie d'enfance, Soraya. Grâce à elle, un monde électrique se révèle : celui de la culture queer, des soirées alternatives, de la sexualité joyeuse et de la politique radicale. En quelques mois, D. change ses façons de faire et de penser, précise le genre d'homme qu'il est, ou du moins qu'il compte être - s'il parvient à se débarrasser de ses mauvaises habitudes et de ses faux désirs. Il en oublierait presque Lala, devenue de son côté étudiante à Rennes, et prête, elle aussi, à se laisser emporter, transformer par sa vie nouvelle. Prête ? A moins qu'une vérité intime, exhumée par hasard, ne fasse toujours plus diversion, jusqu'à l'empêcher complètement. Et cette vérité concerne son frère, qu'elle décide de retrouver à Paris, pour avancer enfin.

Par Sasha Georges
Chez Julliard

|

Auteur

Sasha Georges

Editeur

Julliard

Genre

Littérature française

Physiquement

Sasha Georges

Paru le 28/08/2025

240 pages

Julliard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782260057147
