Micro-saisons japonaises

Inspiré par le calendrier japonais traditionnel, les 72 micro-saisons nous aident à recentrer notre attention sur le monde naturel. Apprenez à observer lorsque la rosée blanche scintille sur l'herbe ou lorsque le tonnerre gronde au loin. Remarquez quand les prunes mûrissent et deviennent jaunes, et profitez-en pour savourer la douceur de la saison. Chaque micro-saison, qui dure de cinq à six jours, est une occasion de regarder au-delà de nous-mêmes et de nous concentrer sur l'ici et maintenant. Tiffany Francis-Baker nous présente ce magnifique et poétique calendrier ancestral en expliquant ce que chaque micro-saison représente à travers des mots, des conseils pratiques et de superbes illustrations de l'artiste Tamae Mizukami. Avec des idées simples pour adopter un mode de vie lent et la philosophie japonaise selon laquelle chaque jour peut être une occasion de faire des changements positifs en harmonie avec les saisons. Le cadeau idéal pour ceux qui cherchent à ralentir, les passionnés de plantes, les amoureux du Japon et les fans de tout ce qui est kawaii.