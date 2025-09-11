Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Micro-saisons japonaises

Tiffany Francis-baker, Tamae Mizukami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inspiré par le calendrier japonais traditionnel, les 72 micro-saisons nous aident à recentrer notre attention sur le monde naturel. Apprenez à observer lorsque la rosée blanche scintille sur l'herbe ou lorsque le tonnerre gronde au loin. Remarquez quand les prunes mûrissent et deviennent jaunes, et profitez-en pour savourer la douceur de la saison. Chaque micro-saison, qui dure de cinq à six jours, est une occasion de regarder au-delà de nous-mêmes et de nous concentrer sur l'ici et maintenant. Tiffany Francis-Baker nous présente ce magnifique et poétique calendrier ancestral en expliquant ce que chaque micro-saison représente à travers des mots, des conseils pratiques et de superbes illustrations de l'artiste Tamae Mizukami. Avec des idées simples pour adopter un mode de vie lent et la philosophie japonaise selon laquelle chaque jour peut être une occasion de faire des changements positifs en harmonie avec les saisons. Le cadeau idéal pour ceux qui cherchent à ralentir, les passionnés de plantes, les amoureux du Japon et les fans de tout ce qui est kawaii.

Par Tiffany Francis-baker, Tamae Mizukami
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Tiffany Francis-baker, Tamae Mizukami

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Micro-saisons japonaises par Tiffany Francis-baker, Tamae Mizukami

Commenter ce livre

 

Micro-saisons japonaises

Tiffany Francis-baker, Tamae Mizukami

Paru le 25/09/2025

160 pages

Editions Nuinui

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756490
9782889756490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.