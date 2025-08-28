Tout l'or du monde

Pour la première fois, un essai, à la fois original et passionnant, retrace l'histoire de l'économie à travers le regard des plus grands écrivains, de l'Antiquité à nos jours. Depuis toujours, les écrivains racontent ce que les manuels d'économie d'aujourd'hui oublient : comment l'argent transforme nos vies, nos valeurs, nos âmes. Observateurs lucides, parfois visionnaires, ils captent ce que le monde marchand fait à la société, et à l'homme. De l' Iliade , où l'échange a lieu sans monnaie, grâce au troc, au Satyricon , première fresque d'une bourgeoisie montante ; du Roman de Renart , hanté par la faim des paysans et l'arbitraire des seigneurs, à Balzac et Stendhal, témoins de la bascule capitaliste ; de Thomas Mann à Michel Houellebecq, ils explorent les divers visages de l'économie : progrès, domination, vertige, solitude. Un essai captivant, porté par une conviction forte : la littérature éclaire l'histoire des échanges mieux que bien des traités.