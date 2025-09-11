Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Mythes et légendes de la Chine ancienne

Alessandro Polito, Yulong Lli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage fascinant à travers les mythes qui ont façonné la culture chinoise. Ce livre rassemble 15 récits légendaires : chaque légende explore des aspects de la philosophie, des traditions et de la spiritualité, révélant les secrets et les merveilles d'une civilisation ancienne. Le lecteur sera transporté dans un monde où la frontière entre réalité et mythologie disparaît, découvrant ainsi les origines de symboles, de fêtes et de croyances qui traversent les âges. Ce livre est une porte ouverte sur la Chine ancienne, avec des personnages extraordinaires.

Par Alessandro Polito, Yulong Lli
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Alessandro Polito, Yulong Lli

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Littérature chinoise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mythes et légendes de la Chine ancienne par Alessandro Polito, Yulong Lli

Commenter ce livre

 

Mythes et légendes de la Chine ancienne

Alessandro Polito, Yulong Lli

Paru le 25/09/2025

160 pages

Editions Nuinui

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756452
9782889756452
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.