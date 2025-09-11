Mythes et légendes de la Chine ancienne

Un voyage fascinant à travers les mythes qui ont façonné la culture chinoise. Ce livre rassemble 15 récits légendaires : chaque légende explore des aspects de la philosophie, des traditions et de la spiritualité, révélant les secrets et les merveilles d'une civilisation ancienne. Le lecteur sera transporté dans un monde où la frontière entre réalité et mythologie disparaît, découvrant ainsi les origines de symboles, de fêtes et de croyances qui traversent les âges. Ce livre est une porte ouverte sur la Chine ancienne, avec des personnages extraordinaires.