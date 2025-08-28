Inscription
Les mots-clés du droit constitutionnel

Bastien François

Nouveauté - le vocabulaire essentiel du droit constitutionnel en poche Les définitions et les notions essentielles du droit constitutionnel pour trouver et comprendre le mot juste ! Au-delà de sa finalité la plus immédiate qui consiste à organiser les pouvoirs publics, à réguler juridiquement l'activité des gouvernants et à définir les conditions de création du droit, une Constitution met en scène les principes et les valeurs qui constituent une communauté nationale et les figures de sa souveraineté. Mise en forme du pouvoir politique par le droit, une Constitution fonde également sa légitimité. En s'attachant principalement au droit constitutionnel de la Ve République, inscrit dans la tradition constitutionnelle française, cet ouvrage décrypte le vocabulaire du droit politique, dans sa pratique ordinaire comme dans ses fondements théoriques .

Par Bastien François
Chez Editions Dalloz

Auteur

Bastien François

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Lexiques, dictionnaires

Les mots-clés du droit constitutionnel

Bastien François

Paru le 28/08/2025

Editions Dalloz

4,00 €

9782247242702
