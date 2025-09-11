Inscription
Apprendre l'italien facilement

Simona Giudizio

Un livre sonore interactif qui permet aux enfants d'apprendre l'italien, tout en s'amusant ! Ce livre sonore guidera les tout-petits de manière simple et ludique dans l'apprentissage de la langue italienne. Vingt pages colorées contiennent autant de décors - de la maison à la ville, de la mer à la montagne - grâce auxquels les enfants peuvent apprendre le vocabulaire le plus couramment utilisé. Ils découvriront ainsi quel nom donner en espagnol aux membres de la famille ou aux différentes parties du corps, quels mots utiliser pour définir leurs émotions ou pour marquer le temps en jours, mois et saisons : une façon astucieuse d'apprendre en jouant. Une voix en italien accompagne les enfants dans ce voyage, en expliquant le fonctionnement du livre, en présentant les thèmes de chaque page et en posant une série de questions pour évaluer le degré d'apprentissage. Cette voix est alternée avec celle d'un locuteur natif qui prononce correctement et très clairement les mots en italien.

Par Simona Giudizio
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Simona Giudizio

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres sonores

Apprendre l'italien facilement

Simona Giudizio

Paru le 02/10/2025

20 pages

Nuinui jeunesse

22,90 €

9782889574483
