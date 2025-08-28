Dans un établissement sans fenêtres ni passé, une jeune fille nommée L2106 découvre que la vérité peut être aussi brûlante que les souvenirs qu'on tente d'effacer. A l'Institut du Nouveau Lendemain, il n'y a pas de fenêtres, pas d'ailleurs, pas de passé ni vraiment d'avenir. Luce, dite L2106, est fière d'appartenir au rang 1, l'élite de cet établissement scolaire réservé aux filles. Tout bascule lorsqu'un souvenir longtemps refoulé, interdit, remonte à la surface de son esprit : la lumière du jour, le monde d'avant les cataclysmes, son enfance... Une flamme se rallume. Et si une autre vie était possible en dehors des murs ? Premier roman d'une trilogie captivante, ce récit mêle habilement les thèmes du contrôle social, de la mémoire et de la résistance. Une oeuvre puissante qui s'inscrit dans la tradition des grands classiques de la dystopie féminine, tout en apportant un regard neuf et contemporain. UN ROMAN VALIDE PAR : " J'ai dévoré L'institut du nouveau lendemain. La plume de Chloé Vollmer-Lo ne cède pas à la facilité et son roman est remarquable à plusieurs égards : une immersion dans un univers foisonnant, des personnages attachants et une intrigue qui, tout en faisant la part belle au suspense et à l'imaginaire, aborde finement la question des classes sociales et la situation des femmes. Son écriture est sensible, dense et on sent le plaisir qu'elle prend à nous raconter cette histoire, et elle nous fait plaisir aussi, même quand elle nous crève le coeur. La suite, bon sang ! La suite ! " - Marion Brunet, autrice, lauréate du prestigieux prix Astrid-Lindgren, 2025 " Ce roman m'est sorti de ma zone de confort, ayant l'habitude de lire d'autres genres, la dystopie n'en fait pas partie. Et pourtant cela a été une agréable surprise de voir que je dévorais les pages les unes après les autres, happée par le déroulement de l'histoire. [... ] Et pour moi, le plus important c'est l'intrigue ! Une histoire qui mélange à la fois fantaisie et suspens, l'auteure mesure parfaitement cette harmonie qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Une dystopie purement féministe qui nous touche, une plume sacrément forte, qui arrive à nous transmettre les émotions des protagonistes. " - Association Atout Lire à Airaines (80)