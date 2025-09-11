La vie sur plusieurs générations, à travers l'enchaînement sans coupures et dans le même espace vide, d'un enterrement, d'un mariage, d'un enterrement et encore d'un mariage. Une vingtaine d'années sous nos yeux. Avec nos joies et nos peines. Nos espoirs et nos renoncements. La généalogie de nos actes. Les conséquences sur nos vies. Ecrasées. Magnifiées. Sans retour. Ou au contraire subitement ouvertes. Créés grâce à la destruction. Détruites et renaissantes.