Les conséquences

Pascal Rambert

La vie sur plusieurs générations, à travers l'enchaînement sans coupures et dans le même espace vide, d'un enterrement, d'un mariage, d'un enterrement et encore d'un mariage. Une vingtaine d'années sous nos yeux. Avec nos joies et nos peines. Nos espoirs et nos renoncements. La généalogie de nos actes. Les conséquences sur nos vies. Ecrasées. Magnifiées. Sans retour. Ou au contraire subitement ouvertes. Créés grâce à la destruction. Détruites et renaissantes.

Par Pascal Rambert
Chez Les Solitaires Intempestifs

Auteur

Pascal Rambert

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

Les conséquences

Pascal Rambert

Paru le 11/09/2025

88 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

9782846817929
