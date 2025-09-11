Un déjeuner en montagne

Le récit en prose ici publié, d'inspiration indisso-ciablement philosophique, spirituelle et poétique, est centré sur le thème du banquet, thème central des traditions philosophiques et spirituelles, mais aussi lieu par excellence de l'amitié et de la poésie. Dans son testament, Epicure demande que soit orga-nisé chaque année, le jour anniversaire de sa naissance, un banquet, qui n'est en fait qu'un grand repas amical, à la fois sobre et joyeux, en souvenir de lui. De la même façon, nombreuses sont les philosophies et les religions où un banquet est au centre du culte que les disciples vouent à leur fondateur, qu'il soit associé à un rite sacrificiel ou réduit à une Cène symbolique. Le banquet est célébration de l'amitié et de la parole, mais aussi des dons de la nature et du mystère de la vie. Il est aussi, par-delà la mort, signe de fidélité et de gratitude envers le maître disparu. Malgré les misères des temps et l'angoisse du lendemain, on y affirme le plaisir simple d'être là, ensemble, grâce à lui. "Toujours nous est doux le souvenir d'un ami disparu". Cette citation d'Epicure, extraite des fragments inédits traduits par G. Pfister dans son Ainsi parlait Epicure (2022), ouvre le présent volume. "C'est plus facilement qu'on trouve / des ouvriers pour travailler / que des enfants pour festoyer". Cette autre citation, de Marie de la Trinité, extraite de Entre dans ma Gloire (Arfuyen, 2003), le clôture. En marche vers la clairière où se tient le banquet, le marcheur - à la fois philosophe, spirituel et poète -, s'inter-roge (et ce sont les 3 parties de son récit) sur le but de son chemin, le sens du banquet et les fondements de l'amitié