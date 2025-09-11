Inscription
#Roman jeunesse

Enquêtes au Refuge

Deux enquêtes trépidantes au coeur du Refuge d'Audrey ! Audrey est une petite fille pas comme les autres, puisqu'elle vit dans un refuge animalier pour espèces en danger d'extinction. Mais prendre soin d'animaux aussi variés n'est pas si facile, surtout quand d'étonnants phénomènes viennent perturber la vie au Refuge ! Alors qu'une tempête fait rage, Audrey et son meilleur ami Tommy sont chargés de surveiller les reptiles, mais catastrophe ! Les dragons de Komodo profitent de la confusion pour s'échapper ! C'est ensuite au tour d'une tanière d'être saccagée par un mystérieux individu... Les deux amis parviendront-ils à résoudre ces mystères et à ramener le calme au Refuge ? Deux autres romans consacrés à Audrey, aux bébés animaux et aux vétérinaires sont disponibles en librairie ! " Le Refuge d'Audrey " sous forme de romans illustrés, adaptés de la série animée diffusée sur France TV ! Une collection qui fait découvrir aux enfants les aventures amusantes d'une petite fille pas comme les autres, meilleure amie des animaux !

Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Enquêtes au Refuge

Paru le 11/09/2025

96 pages

7,95 €

Scannez le code barre 9782821219038
9782821219038
