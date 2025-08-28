Inscription
Hildegarde, entre Ciel et terre

Clovis

Editorial : Sainte d'abord et avant tout Dossier : Hildegarde, entre Ciel et terre - Comme une terre inconnue (abbé Philippe Toulza) - Une existence immergée dans la nature et dans la grâce (François Maldes) - Histoire et paroles d'une âme mystique (les bénédictines de Perdechat) - Les derniers temps selon la prophétesse - Autour de sainte Hildegarde (abbé Philippe Toulza) - Un esprit saint dans un corps sain (Célia Dallaine) - Hildegarde docteur de l'Eglise ? - Une compositrice révolutionnaire ? (Abbé Louis-Marie Gélineau) La Tradition, l'Eglise et le monde - En Aunis et en Saintonge : 50 années de Tradition - A Chartres, un jubilé et un pèlerinage (Abbé Louis-Marie Gélineau) - Soixante jours, quelques faits (Abbé Renaud de Sainte-Marie) - Sous le projecteur (Abbé Nicolas Cadiet) Foi et vie chrétiennes - Les Hébreux en fuite, sang, pain, mer et roche (Abbé François Castel) Culture chrétienne - Abbé Edouard Poppe, croisé des temps modernes (Robert Messiaen)

Par Clovis
Chez Editions Clovis

Auteur

Clovis

Editeur

Editions Clovis

Genre

Vie chrétienne

Hildegarde, entre Ciel et terre

Clovis

Paru le 28/08/2025

80 pages

Editions Clovis

10,00 €

