Editorial : Sainte d'abord et avant tout Dossier : Hildegarde, entre Ciel et terre - Comme une terre inconnue (abbé Philippe Toulza) - Une existence immergée dans la nature et dans la grâce (François Maldes) - Histoire et paroles d'une âme mystique (les bénédictines de Perdechat) - Les derniers temps selon la prophétesse - Autour de sainte Hildegarde (abbé Philippe Toulza) - Un esprit saint dans un corps sain (Célia Dallaine) - Hildegarde docteur de l'Eglise ? - Une compositrice révolutionnaire ? (Abbé Louis-Marie Gélineau) La Tradition, l'Eglise et le monde - En Aunis et en Saintonge : 50 années de Tradition - A Chartres, un jubilé et un pèlerinage (Abbé Louis-Marie Gélineau) - Soixante jours, quelques faits (Abbé Renaud de Sainte-Marie) - Sous le projecteur (Abbé Nicolas Cadiet) Foi et vie chrétiennes - Les Hébreux en fuite, sang, pain, mer et roche (Abbé François Castel) Culture chrétienne - Abbé Edouard Poppe, croisé des temps modernes (Robert Messiaen)