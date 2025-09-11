Eperdument loups

Un beau-livre captivant qui célèbre la fascination pour cet animal sauvage depuis la nuit des temps. Une immersion dans la vie du loup : les espèces et sous-espèces, sa structure sociale, ses modes de communication et ses stratégies sophistiquées de chasse. L'explication de son rôle en tant qu'acteur essentiel de la biodiversité. Un focus sur son retour en France et sur son avenir, défi majeur de cohabitation et de nouveaux regards sur cet animal. Une mise en page élégante et immersive qui transporte le lecteur auprès de ce grand prédateur. L'auteur : Hervé Boyac, membre actif de l'association FERUS (Association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs) est passionné par le loup depuis 25 ans. Il milite pour son acceptation en France et pour la compréhension de son rôle en tant que garant des écosystèmes naturels.