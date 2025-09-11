Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Eperdument loups

Hervé Boyac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau-livre captivant qui célèbre la fascination pour cet animal sauvage depuis la nuit des temps. Une immersion dans la vie du loup : les espèces et sous-espèces, sa structure sociale, ses modes de communication et ses stratégies sophistiquées de chasse. L'explication de son rôle en tant qu'acteur essentiel de la biodiversité. Un focus sur son retour en France et sur son avenir, défi majeur de cohabitation et de nouveaux regards sur cet animal. Une mise en page élégante et immersive qui transporte le lecteur auprès de ce grand prédateur. L'auteur : Hervé Boyac, membre actif de l'association FERUS (Association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs) est passionné par le loup depuis 25 ans. Il milite pour son acceptation en France et pour la compréhension de son rôle en tant que garant des écosystèmes naturels.

Par Hervé Boyac
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Hervé Boyac

Editeur

Editions Artémis

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eperdument loups par Hervé Boyac

Commenter ce livre

 

Eperdument loups

Hervé Boyac

Paru le 11/09/2025

224 pages

Editions Artémis

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816024555
9782816024555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.