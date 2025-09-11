Inscription
#Beaux livres

Mystères & légendes des animaux de France

Maurice Dupérat

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre captivant qui recense les anciennes légendes et croyances sur les animaux qui peuplent les campagnes de France. Une cinquantaine d'animaux (de la belette, au loup en passant par la chouette) analysée, dévoilant les histoires, superstitions et symboles qui leur sont associés, parfois encore ancrés dans notre imaginaire collectif. Une autre façon de découvrir la faune qui peuple nos forêts, sous un angle ludique et historique. Un livre à savourer encore et encore, tant ces récits surprenants éveillent la curiosité. Un équilibre entre bestiaire et recueil de contes, offrant une lecture à la fois instructive et envoûtante. L'auteur : Maurice Dupérat, journaliste spécialisé dans le domaine de la nature, il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur les animaux sauvages, qu'il observe depuis plus de 40 ans.

Par Maurice Dupérat
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Maurice Dupérat

Editeur

Editions Artémis

Genre

Animaux sauvages

Mystères & légendes des animaux de France

Maurice Dupérat

Paru le 11/09/2025

235 pages

Editions Artémis

24,90 €

9782816024456
