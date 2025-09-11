Il faut préparer à manger tous les jours ! Mais parfois l'inspiration n'est pas au rendez-vous, et le temps non plus... Et pourtant, en ayant à disposition de bonnes idées, on n'est pas obligé de se contenter de plats préparés chers et peu équilibrés. Voici une mine de suggestions sur la base d'une famille de légumes présents sur les étals tout l'hiver. Et en un tournemain, c'est prêt ! Suivez ces recettes variées, vous vous découvrirez des talents en vous faisant plaisir...