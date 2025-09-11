Inscription
#Beaux livres

Choux

Laurent Occelli, Jacques Tessier

ActuaLitté
Il faut préparer à manger tous les jours ! Mais parfois l'inspiration n'est pas au rendez-vous, et le temps non plus... Et pourtant, en ayant à disposition de bonnes idées, on n'est pas obligé de se contenter de plats préparés chers et peu équilibrés. Voici une mine de suggestions sur la base d'une famille de légumes présents sur les étals tout l'hiver. Et en un tournemain, c'est prêt ! Suivez ces recettes variées, vous vous découvrirez des talents en vous faisant plaisir...

Par Laurent Occelli, Jacques Tessier
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Laurent Occelli, Jacques Tessier

Editeur

Editions De Borée

Genre

Légumes, champignons

Choux

Laurent Occelli

Paru le 11/09/2025

120 pages

Editions De Borée

9,90 €

ActuaLitté
