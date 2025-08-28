L’île sans fin

C'est une île isolée au milieu d'une eau trouble. Une île où la vie est précieuse et la mort confidentielle. Une île où l'on s'occupe des humains, ceux qui débarquent, ceux qui s'échouent, ceux qui accostent. On y vient parce qu'on souffre, parce qu'on croit en quelque chose, par désespoir ou par espoir, par hasard. C'est une île où chacun doit trouver sa place. C'est une île qui se dresse, s'organise pour la vie et qui lutte sans cesse contre son immersion. Et quand on la quitte, pour revivre ou pour mieux revenir, elle continue sans vous. C'est une île immobile qui ne s'arrête jamais. Une île sans fin. Quand Lélio débarque sur "l'îlopital" , c'est avec la fougue et la motivation d'un jeune médecin tout juste sorti de l'école. Il va s'immerger dans un monde étrange et se confronter à des situations complexes, inextricables, parfois absurdes. Mais chacune de ses rencontres, si improbables soient-elles, construit pas à pas, dans la terre boueuse de l'île, son aventure humaine.