Créer son entreprise

Trouvez les réponses à toutes vos questions : Comment faire évoluer votre idée et la transformer en projet ? Comment choisir la structure adaptée : micro-entreprise, société ou autre (association, coopérative, etc.) ? Comment financer votre future entreprise ? Comment démarrer de façon opérationnelle votre entreprise : immatriculation, choix de vos partenaires financiers, relations avec vos fournisseurs et vos clients ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques et des conseils accessibles. Des modèles de documents pour agir efficacement.