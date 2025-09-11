Inscription
Créer son entreprise

Carine Sfez

Trouvez les réponses à toutes vos questions : Comment faire évoluer votre idée et la transformer en projet ? Comment choisir la structure adaptée : micro-entreprise, société ou autre (association, coopérative, etc.) ? Comment financer votre future entreprise ? Comment démarrer de façon opérationnelle votre entreprise : immatriculation, choix de vos partenaires financiers, relations avec vos fournisseurs et vos clients ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques et des conseils accessibles. Des modèles de documents pour agir efficacement.

Par Carine Sfez
Chez Prat Editions

Auteur

Carine Sfez

Editeur

Prat Editions

Genre

Création d'entreprise

Créer son entreprise

Carine Sfez

Paru le 11/09/2025

272 pages

Prat Editions

26,00 €

9782809520347
