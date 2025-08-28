Inscription
La fille de la faucheuse

Patrick Connan, Doublier Alice, Alice Doublier

Bienvenue à Scarville, où les âmes maudites rôdent dans l'ombre... Je suis Rosemonde, la fille de la Faucheuse. Mon travail ? Accueillir les âmes pour les envoyer vers l'au-delà ! J'ai dix-sept ans pour l'éternité, un manoir isolé de tous, et mon corbeau pour seul compagnon : ma vie (ou plutôt ma mort) est en tout point parfaite. Jusqu'à cette nuit où... Des dizaines de fantômes se pressent devant ma porte ; Aucun d'eux ne semble vraiment mort ; Tom, un spectre aussi optimiste qu'agaçant, ne veut pas disparaître de ma vue. Pour ne rien arranger, la Faucheuse est introuvable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Même si cela m'horripile, je dois quitter l'au-delà... et partir enquêter dans le monde des vivants.

Par Patrick Connan, Doublier Alice, Alice Doublier
Chez Editions Auzou

Auteur

Patrick Connan, Doublier Alice, Alice Doublier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La fille de la faucheuse

Patrick Connan, Doublier Alice, Alice Doublier

Paru le 28/08/2025

304 pages

Editions Auzou

16,95 €

9791039566674
