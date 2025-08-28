Bienvenue à Scarville, où les âmes maudites rôdent dans l'ombre... Je suis Rosemonde, la fille de la Faucheuse. Mon travail ? Accueillir les âmes pour les envoyer vers l'au-delà ! J'ai dix-sept ans pour l'éternité, un manoir isolé de tous, et mon corbeau pour seul compagnon : ma vie (ou plutôt ma mort) est en tout point parfaite. Jusqu'à cette nuit où... Des dizaines de fantômes se pressent devant ma porte ; Aucun d'eux ne semble vraiment mort ; Tom, un spectre aussi optimiste qu'agaçant, ne veut pas disparaître de ma vue. Pour ne rien arranger, la Faucheuse est introuvable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Même si cela m'horripile, je dois quitter l'au-delà... et partir enquêter dans le monde des vivants.