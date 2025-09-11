L'année nonante

Cette année 1990 commence le jour où, à la surprise générale, un opposant fameux au totalitarisme prononce à la radio tchèque le discours officiel de nouvelle année. Le pays est tout juste sorti de sa période glaciaire. Le narrateur, invité à Prague par des amis, assiste à l'événement, qui, pour lui, annonce une paix durable, une ère nouvelle faite "? de respect des frontières, d'accord sur ce que sont les droits humains ? ". Hélas, la même année s'achèvera dans l'inexorable fracas d'une belle utopie, la Yougoslavie multiethnique, où des peuples fort semblables avaient tenté de vivre dans la concorde et l'unité. Entre-temps, le narrateur aura retrouvé sa " Signora " et leur couple, naguère né dans une salle des profs, va se reformer et se glisser dans le sillage de l'Histoire. ? En ces temps de rapide et angoissante mutation géopolitique ainsi que d'égoïsme forcené, le rappel de la foi en des utopies généreuses qui a imprégné une génération. ? Une fin qui flirte avec le réalisme fantastique cher aux écrivains septentrionaux, comme pour nous arracher à un réel trop morose. ? Un narrateur fasciné par la femme retrouvée après plusieurs années de séparation. Après avoir enseigné, Daniel Soil a été diplomate Wallonie-Bruxelles au Maroc et en Tunisie. Il a ensuite travaillé bénévolement comme écrivain public et animateur d''une table de conversation pour migrants désirant s'approprier les langues de la Belgique.Il a déjà publié huit romans, dont le premier, "Vent faste", a été couronné par le prix Jean Muno.