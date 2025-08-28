Un livre poussette à emporter partout avec bébé ! Ce petit livre en mousse tout léger est facile à manipuler pour les petites mains et se transporte partout avec sa lanière en tissu à scratcher ! Les illustrations contrastées permettent un éveil visuel dès la naissance, et les pages en mousse colorées (accessibles à travers de petites découpes présentent sur chaque page) participent à l'éveil tactile de bébé. Un imagier pour apprendre ses premiers mots sur la thématique des animaux mignons !