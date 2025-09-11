Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Sayyid Qutb

Mounia Ait Kabboura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage analyse l'oeuvre de Sayyid Qutb (1906-1966), théoricien influent de l'islamisme, dont la pensée a profondément marqué les Frères musulmans, les salafistes et les mouvements jihadistes contemporains. Qutb prône un califat régi par la souveraineté divine et la "sari'a", et oppose l'islam à la "jahiliyat" (ignorance). Ses idées, notamment dans "Fi zilal al-Qur'an" et "Ma'alim fi al-tariq", ont radicalisé l'islam politique et inspiré des groupes comme Al-Qaïda et l'Etat islamique. L'ouvrage explore la transition de la lutte politique au jihad armé et les racines de la violence islamiste. Il révèle aussi la structure philosophique de la pensée de Qutb autour de l'identité, l'altérité, et la vérité. Enfin, l'autrice traduit des textes pour rendre cette pensée accessible aux lecteurs non arabophones.

Par Mounia Ait Kabboura
Chez PU Montréal

|

Auteur

Mounia Ait Kabboura

Editeur

PU Montréal

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sayyid Qutb par Mounia Ait Kabboura

Commenter ce livre

 

Sayyid Qutb

Mounia Ait Kabboura

Paru le 25/09/2025

PU Montréal

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760652156
9782760652156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.