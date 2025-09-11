Cet ouvrage analyse l'oeuvre de Sayyid Qutb (1906-1966), théoricien influent de l'islamisme, dont la pensée a profondément marqué les Frères musulmans, les salafistes et les mouvements jihadistes contemporains. Qutb prône un califat régi par la souveraineté divine et la "sari'a", et oppose l'islam à la "jahiliyat" (ignorance). Ses idées, notamment dans "Fi zilal al-Qur'an" et "Ma'alim fi al-tariq", ont radicalisé l'islam politique et inspiré des groupes comme Al-Qaïda et l'Etat islamique. L'ouvrage explore la transition de la lutte politique au jihad armé et les racines de la violence islamiste. Il révèle aussi la structure philosophique de la pensée de Qutb autour de l'identité, l'altérité, et la vérité. Enfin, l'autrice traduit des textes pour rendre cette pensée accessible aux lecteurs non arabophones.