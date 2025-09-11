Inscription
#Beaux livres

De Valence au Vercors... à pied

FFRandonnée

ActuaLitté
30 randonnées pour partir à la découverte de la plaine de Valence, à la confluence du Rhône et de l'Isère. Ses paysages riches et diversifiés (voies fluviales, plaines agricoles, combes, falaises et monts) raviront les marcheurs occasionnels autant que les randonneurs plus sportifs. Parmi les circuits proposés, 5 sont adaptés à la marche nordique. Egalement décrit dans ce topoguide, le GR® de Pays Tour des Monts du Matin, une boucle de 8 jours (129 km) en itinérance au coeur de la chaine des Monts du Matin.

Par FFRandonnée
Chez FFRandonnée

|

Auteur

FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Drôme

De Valence au Vercors... à pied

FFRandonnée

Paru le 11/09/2025

112 pages

FFRandonnée

14,40 €

ActuaLitté
9782751413636
