Discrète aventurière, à la fois curieuse et solitaire, aussi déterminée qu'insaisissable, Eileen Gray (1878-1976) a profondément marqué de son avant-gardisme l'histoire de l'Art déco et de la modernité. Tout à la fois peintre, designer, architecte et photographe, la créatrice irlandaise installée à Paris se distingue des artistes de son temps par son indépendance d'esprit, son audace et sa liberté. De ses paravents en laque à ses meubles en tube de métal, elle ne cesse d'innover, se jouant des frontières entre l'art et le design. Chargées d'émotion et de poésie, ses oeuvres inspirent aujourd'hui les plus grands créateurs. Sa villa E-1027, construite en 1926 à Roquebrune-Cap-Martin, est considérée comme l'un des plus brillants chefs-d'oeuvre de l'architecture du XX siècle.