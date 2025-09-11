Mgr Benoît Randier, paraplégique depuis un accident de ski, est l'évêque du petit diocèse d'Ubicq, charmant territoire rural, mais loin d'être exempt de discordes. Quand des prêtres affichent leurs désaccords avec lui sur une banderole et qu'un curé menace de lâcher sa chèvre dans les plates-bandes de l'évêché, Mgr Randier, auparavant si combatif et volontaire, ne sait plus à quel saint se vouer. Un soir, les roues de son véhicule disparaissent... Voilà donc Mgr Randier coincé dans son évêché. Pour retrouver les coupables, sa mobilité et le sens de sa mission, il croisera toute une galerie de personnages aussi divers qu'attachants. Au fil des rencontres et des situations, tantôt cocasses, tantôt tragiques, les enjeux de l'Eglise contemporaine sont abordés avec humour et profondeur. Le père Erwan de Kermenguy est curé de la paroisse de Landerneau, dans le diocèse de Quimper et Léon. En voiture Monseigneur ! est son premier roman.