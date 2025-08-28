Il est un monde à l'intérieur des mondes, lieu où les arcs-en-ciel rejoignent la terre. Pour s'y rendre, il faut quitter à pied la Cité par le nord vers l'Orée du Bois, qui ne figure sur aucune carte. C'est ce que fait un matin Fumy Granger, avec le projet de rejoindre sa future femme, Daily Alice. Elle l'attend, juchée sur le seuil de la maison bâtie par son grand-père, auteur excentrique du livre L'Architecture des maisons de campagne, véritable bible familiale. Fumy délaisse alors ses habitudes de citadin pour apprivoiser les lieux et vivre au sein de cette famille au sourcil unique. Ce faisant, il rentre dans le "Conte" , car à l'Orée du Bois s'écrit le testament d'une époque, qui nous englobe tous et prendra forme et fin quand se réunira le parlement des fées... L'intégrale du chef-d'oeuvre de John Crowley. Nouvelle traduction de Patrick Couton. "Petit, Grand est un livre qui appelle à lui seul une redéfinition de la fantasy". - Ursula K. Le Guin