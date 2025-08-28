Notre système international

Dans quel monde vivons-nous ? Entre conflits et coopérations, nous peinons à dégager la cohé­rence de notre monde imprévisible. Jamais la densité des relations internationales n'a autant favorisé les opportunités de rappro­chement, jamais elle n'a entraîné autant de distinctions et de clivages. Certaines dynamiques poussent à l'intégration, d'autres favorisent la différenciation. Les unes ne vont cependant pas sans les autres. Comprendre que nous faisons système du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, pour le meilleur comme pour le pire, c'est prendre la ­mesure de nos ­responsabilités communes et enjoindre nos sociétés et nos diplomaties à la prudence et à la solidarité.