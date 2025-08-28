Notre système international

Dans quel monde vivons-nous ? Entre conflits et coopérations, nous peinons à dégager la cohérence de notre monde imprévisible. Jamais la densité des relations internationales n'a autant favorisé les opportunités de rapprochement, jamais elle n'a entraîné autant de distinctions et de clivages. Certaines dynamiques poussent à l'intégration, d'autres favorisent la différenciation. Les unes ne vont cependant pas sans les autres. Comprendre que nous faisons système du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, pour le meilleur comme pour le pire, c'est prendre la mesure de nos responsabilités communes et enjoindre nos sociétés et nos diplomaties à la prudence et à la solidarité.
Par
Guillaume Devin Chez
Editions Le Cavalier Bleu
