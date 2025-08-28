Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Monsieur Philippe, l'ami de Dieu

Serge Caillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage très référencé, qui retrace chronologiquement la vie de Monsieur Philippe, célèbre guérisseur. A Lyon, à la Belle Epoque, un homme reçoit gratuitement chaque jour dans son hôtel particulier de la rue Tête-d'Or des dizaines de malades désespérés. Pendant plus de trente ans, de nombreux cas de guérisons extraordinaires sont attestés par des témoins et des médecins, dont certaines semblent relever du miracle. Cet homme se nomme Nizier Anthelme Philippe (1849-1905), dit maître Philippe ou Monsieur Philippe. Tandis que des occultistes comme Papus, Sédir, Marc Haven, l'ont pris pour maître spirituel, M. Philippe entretint aussi des relations privilégiées avec certains souverains d'Europe, et particulièrement avec le tsar Nicolas II, l'impératrice Alexandra et les grands-ducs russes, au point d'inquiéter la police secrète russe et le gouvernement français. En exploitant toutes les sources disponibles et de nombreux documents inédits, notamment son dossier de surveillance policière, Serge Caillet nous permet de suivre pas à pas cet homme hors du commun qui, paradoxalement, pouvait confier à un journaliste : " J'ignore tout de moi, je n'ai jamais compris ni cherché à m'expliquer mon mystère ", alors qu'il affirmait à ses disciples : " Ne craignez pas de me perdre ; j'ai un pied au fond de la mer, un sur la terre, une main vers vous et l'autre vers le Ciel ". Deux documents publiés in extenso viennent fort utilement illustrer cette biographie : le carnet personnel du Dr Gérard Encausse (Papus), dans lequel celui-ci a relevé et classé des propos de M. Philippe et un journal anonyme de comptes rendus des extraordinaires séances de guérison et d'enseignement données par M. Philippe à Lyon.

Par Serge Caillet
Chez Dervy

|

Auteur

Serge Caillet

Editeur

Dervy

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monsieur Philippe, l'ami de Dieu par Serge Caillet

Commenter ce livre

 

Monsieur Philippe, l'ami de Dieu

Serge Caillet

Paru le 28/08/2025

372 pages

Dervy

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791024218427
9791024218427
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.