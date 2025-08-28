Monsieur Philippe, l'ami de Dieu

Un ouvrage très référencé, qui retrace chronologiquement la vie de Monsieur Philippe, célèbre guérisseur. A Lyon, à la Belle Epoque, un homme reçoit gratuitement chaque jour dans son hôtel particulier de la rue Tête-d'Or des dizaines de malades désespérés. Pendant plus de trente ans, de nombreux cas de guérisons extraordinaires sont attestés par des témoins et des médecins, dont certaines semblent relever du miracle. Cet homme se nomme Nizier Anthelme Philippe (1849-1905), dit maître Philippe ou Monsieur Philippe. Tandis que des occultistes comme Papus, Sédir, Marc Haven, l'ont pris pour maître spirituel, M. Philippe entretint aussi des relations privilégiées avec certains souverains d'Europe, et particulièrement avec le tsar Nicolas II, l'impératrice Alexandra et les grands-ducs russes, au point d'inquiéter la police secrète russe et le gouvernement français. En exploitant toutes les sources disponibles et de nombreux documents inédits, notamment son dossier de surveillance policière, Serge Caillet nous permet de suivre pas à pas cet homme hors du commun qui, paradoxalement, pouvait confier à un journaliste : " J'ignore tout de moi, je n'ai jamais compris ni cherché à m'expliquer mon mystère ", alors qu'il affirmait à ses disciples : " Ne craignez pas de me perdre ; j'ai un pied au fond de la mer, un sur la terre, une main vers vous et l'autre vers le Ciel ". Deux documents publiés in extenso viennent fort utilement illustrer cette biographie : le carnet personnel du Dr Gérard Encausse (Papus), dans lequel celui-ci a relevé et classé des propos de M. Philippe et un journal anonyme de comptes rendus des extraordinaires séances de guérison et d'enseignement données par M. Philippe à Lyon.