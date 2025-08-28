L'Indo-Pacifique

Symbole du basculement du monde vers l'Asie, la zone Indo-Pacifique est devenue cruciale pour comprendre ce qui se joue entre la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les pays d'Asie du Sud-Est, sans oublier la France, deuxième puissance maritime mondiale par ses Outre-mer. Moteur économique tiré par les ambitions chinoises, cette zone qui va de Djibouti à la côte ouest-américaine concentre 90% du transport en mer avec des opportunités et de grandes rivalités. Ces tensions sont liées à la compétition entre puissances, aux revendications territoriales de Xi Jinping dans les mers de Chine et à Taïwan, à la pêche illégale, aux trafics mais aussi au dérèglement climatique. Cet ouvrage nous aide à comprendre les défis économiques, environnementaux, diplomatiques et géostratégiques d'une région sensible qui pourrait entraîner le monde dans une crise majeure. Edition actualisée.