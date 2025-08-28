Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'Auvergne de la modernité (1890-1940)

Silvana Editoriale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Auvergne de la modernité explore les liens entre Paris et l'Auvergne entre 1890 et 1940. Des personnalités locales, comme Maurice Busset, qui fut artiste et conservateur adjoint du musée de Clermont, s'efforcent de promouvoir les artistes auvergnats à Paris et à Clermont-Ferrand. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de décentralisation et de valorisation des provinces. Le Pavillon du Massif Central à l'Exposition internationale de 1937 en est la vitrine. Durant l'entre-deux-guerres, l'Auvergne attire de nombreux artistes, séduits par ses paysages et ses stations thermales, comme Marc Chagall ou Chaïm Soutine, qui profitent de la région dans les années 1920. Une communauté artistique se forme autour de Murol. Parallèlement, les sculptures d'Antoine Rabany, associées ultérieurement à l'Art Brut sous le terme "Barbus Müller", rencontrent un succès inattendu auprès des collectionneurs et artistes d'avant-garde. Une de ses oeuvres, longtemps considérée comme un faux archéologique, a été récemment ré-attribuée par le musée d'art Roger-Quilliot. Cet ouvrage développe l'ensemble de ces thématiques.

Par Silvana Editoriale
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Silvana Editoriale

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Histoire régionale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Auvergne de la modernité (1890-1940) par Silvana Editoriale

Commenter ce livre

 

L'Auvergne de la modernité (1890-1940)

Silvana Editoriale

Paru le 28/08/2025

80 pages

Silvana Editoriale

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836660315
9788836660315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.