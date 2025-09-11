Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Pack libraires 6 pour 5 x Marie et la France – édition Notre Dame

M d n. Association

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie et la France - Un lien extraordinaire à redécouvrir ! Qui pourrait nier que les racines de la France plongent profondément dans les fonds baptismaux de Reims ? Le livre Notre-Dame et la France a pour but de faire redécouvrir notre passé et la richesse de l'héritage marial et chrétien de la France ainsi que les fondements de la vocation mariale de la "fille aînée de l'Eglise". Un livre indispensable pour vivre pleinement l'évènement de la réouverture de la cathédrale Notre Dame de Paris !

Par M d n. Association
Chez MDN Productions

|

Auteur

M d n. Association

Editeur

MDN Productions

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack libraires 6 pour 5 x Marie et la France – édition Notre Dame par M d n. Association

Commenter ce livre

 

Pack libraires 6 pour 5 x Marie et la France – édition Notre Dame

M d n. Association

Paru le 11/09/2025

68 pages

MDN Productions

44,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487056756
9782487056756
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.