Pack libraires 6 pour 5 x Marie et la France – édition Notre Dame

Marie et la France - Un lien extraordinaire à redécouvrir ! Qui pourrait nier que les racines de la France plongent profondément dans les fonds baptismaux de Reims ? Le livre Notre-Dame et la France a pour but de faire redécouvrir notre passé et la richesse de l'héritage marial et chrétien de la France ainsi que les fondements de la vocation mariale de la "fille aînée de l'Eglise". Un livre indispensable pour vivre pleinement l'évènement de la réouverture de la cathédrale Notre Dame de Paris !