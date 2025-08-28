Cicatrices de [lames l'âme

Fatoumata et Layla sont deux femmes françaises qui ne se connaissaient pas mais qui à 16 et 7 ans ont toutes deux subit une excision. Cette pratique cruelle qui consiste à mutiler les parties génitales féminines, a des répercussions dans chaque aspect de la vie de ces deux jeunes femmes. Elles se livrent en toute transparence sur les conséquences physiques et psychologiques auxquelles elles font face. Tout comme ces 139 000 femmes qui ont vécu l'excision et qui vivent en France, leur quotidien n'est pas facile. Depuis leur rencontre, ces femmes luttent ensembles chaque jour pour survivre et pour abolir cette coutume. A travers ce combat et ce chemin vers la guérison va naître une belle amitié. Résilience, courage et pardon sont les maîtres mots de leurs récits touchants. Nos récits sont bruts et directs, nous nous livrons en toute transparence sur les conséquences de l'excision, sans enjoliver les récits. Nous détaillons les conséquences physiques et psychologiques de l'excision. Nous racontons, pour sensibiliser le monde, comment ce traumatisme a marqué et marque encore notre vie. A toutes deux, le silence imposé nous a rendu la vie impossible et aujourd'hui plus que jamais nous savons qu'il est temps, et nécessaire de libérer la parole. Compte Tiktok : https : //www. tiktok. com/@unewestafie ? _t=ZN-8vw6NkUq4iU&_r=1 Compte Instagram : https : //www. instagram. com/uneanowestaf ? igsh=MTR4ZDFwdHl5M3N3aQ== https : //www. facebook. com/reel/1033565171497817 ? locale=fr_FR