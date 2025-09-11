Inscription
#Polar

Du rififi en psychiatrie

Luce Michel

Derrière un sourire se dissimulent parfois les crocs les plus acérés... Une clinique psychiatrique aux confins de trois villages du Sud de la France, un abribus où les patients prennent l'habitude de se retrouver pour fumer et pour discuter lorsqu'il pleut : Valérie, Viviane, Yves, Aurore forment ainsi une sympathique petite bande de dépressifs. La clinique a bien du mal à survivre car - paradoxe - elle a besoin de malades pour tourner, mais ceux-ci partent dès qu'ils sont guéris ! La psychiatre Amélie Bescotte trouve la solution pour " fidéliser les patients " : et si, au lieu de les soigner, on créait ou on prolongeait leurs addictions ? Au diable le serment d'Hippocrate ! Céline, une des femmes de chambre, se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond et commence à mener l'enquête. Lorsque, cerise sur le gâteau, un cadavre pour le moins inattendu est découvert dans l'enceinte de la clinique, les esprits s'échauffent... " Un polar loufoque et grinçant ! " France Bleu " Un style léger, drôle et très fluide, les chapitres courts, vifs et attrayants. Beaucoup d'humour, de dérision, et des déductions a priori loufoques, mais finalement pas aussi absurdes qu'il n'y paraît. " Le Mensuel

Par Luce Michel
Chez Eyrolles

Auteur

Luce Michel

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

Du rififi en psychiatrie

Luce Michel

Paru le 11/09/2025

378 pages

Eyrolles

8,90 €

9782416020407
