Les savants fous

Une histoire délirante des sciences Un mathématicien qui réserve toujours deux chambres à l'hôtel - une pour lui, une pour son fantôme ; un schizophrène qui reçoit le prix Nobel d'économie ; un médecin qui préconise la marche à reculons pour régler les problèmes sociaux ; un autre qui s'acharne à démontrer que le Christ était un paranoïaque issu d'une famille alcoolique ; un moine qui invente des machines volantes dans une geôle du Moyen Age ou un physicien qui disparaît dans une autre dimension... Voici une histoire des sciences relue sous l'angle des savants fous. D'Archimède à nos jours, ces personnages fantasques, bizarres et surprenants, ont tout bousculé, fait rire ou scandalisé, mais chacun a participé, à sa manière, à la grande aventure collective de la Science. Quelques-uns s'y sont même définitivement perdus...