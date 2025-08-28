Inscription
#Album jeunesse

Espagne en pop-up

Giulia Lombardo

Explorez la richesse du patrimoine espagnol à travers un livre où l'architecture et les paysages iconiques prennent vie grâce à 8 pop-up spectaculaires. De l'imposant Aqueduc de Ségovie à la majestueuse Alhambra, chaque page vous plonge dans un voyage visuel et interactif, dévoilant les merveilles de l'Espagne sous un angle inédit. Grâce à des pop-up magnifiques, vous pourrez découvrir ces sites historiques et naturels dans toute leur splendeur, avec des détails fascinants qui captivent petits et grands.

Par Giulia Lombardo
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Giulia Lombardo

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Espagne en pop-up

Giulia Lombardo

Paru le 28/08/2025

16 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

9782889574377
© Notice établie par ORB
